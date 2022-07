Nahe der Waisenhausmauer: Deutliche Hitzeschäden auf der Hochstraße in Halle

Temperaturbedingte Verwerfungen auf Höhe der Waisenhausmauer in Halle machen eine kurzfristige Sanierung notwendig. Was die Stadt zum Thema sagt und ob es Sperrungen geben wird.

Die durch Hitze entstandenen Schäden auf der Hochstraße in Halle nahe an der Waisenhausmauer sollen schnell beseitigt werden.

Halle (Saale)/MZ - Nach der Extremhitze in der vergangenen Woche sind in Höhe der Waisenhausmauer auf der Fahrbahn an zwei Stellen in Fahrtrichtung Halle-Neustadt große Schäden im Asphalt aufgetreten.