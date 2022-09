Historische Kneipen aus Halle auf Kalenderblättern

Fotograf Horst Fechner erinnert mit seinem Luftbildkalender für das kommenden Jahr an Halles historische Gaststätten.

Halle (Saale)/MZ - So lange er eine Idee hat, so lange wird es einen Luftbildkalender geben. Das hat Horst Fechner nicht nur sich selbst, sondern auch den Liebhabern seiner außergewöhnlichen Jahresplaner versprochen - komme, was da wolle, seien es die aktuell massiv gestiegenen Papierpreise oder andere Unwägbarkeiten. Und noch gehen dem bekannten halleschen Fotografen die Ideen nicht aus.