Rillen auf der Sonne: Wurde die in Halle ausgestellte Himmelsscheibe beschädigt?

Halle (Saale)/MZ - Joachim Alke aus dem bayerischen Kirchdorf ist seit Jahren glühender Fan der Himmelsscheibe von Nebra, die im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ausgestellt ist. Seine Leidenschaft für das rund 3.700 Jahre alte Artefakt ist so groß, dass er sich regelmäßig Jahreskarten für das Museum kauft. Nur um der Scheibe nahe zu sein. Am 4. Dezember war er das letzte Mal in Halle – und entsetzt.