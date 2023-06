Halle/MZ - Seit vergangenen Sonntag, den 25. Juni, wird Michael A. vermisst. Der ca. 50-Jährige hält sich derzeit an einem unbekannten Ort auf.

Der Vermisste wurde zuletzt am Sonntag gegen 20 Uhr in der Wörmlitzer Straße in Halle gesehen. Es wird vermutet, dass sich Herr A. in einer hilfebedürftigen Lage befindet.

Michael A. aus Halle wird vermisst. (Foto: Polizei)

Michael A. wird wie folgt beschrieben:

Körpergröße: etwa 175 cm bis 178 cm

Geschätztes Alter: etwa 50 Jahre

Sehr schlanke Statur

Kurzes rotblondes Haar mit stark ausgeprägten Koteletten

Drei Tage- und Kinnbart

Bekleidung: dunkles Achselhemd, dunkle Jeans

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten. Falls Sie Informationen haben, wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000.