Attacke der Zwillinge in Halle Hilferufe: Was Zeugen nach der Bluttat in Neustadt der Polizei am Telefon erzählten

Während sich ihre Zwillingsschwester weiterhin auf der Flucht befindet, wurde am Landgericht in Halle das Verfahren gegen Nancy S. fortgesetzt. Gemeinsam sollen beide Frauen den Plan ausgeheckt haben, einen Mann in Halle-Neustadt zu töten. Jetzt wurden dramatische Anrufe bei der Polizei abgespielt.