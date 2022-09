Hilfe für Menschen in sozialer Notlage in Halle

Ohne Engagement ginge auch am Elisabeth-Tisch in Halle nichts: Heide Rademacher (l.), die seit zehn Jahren ehrenamtlich den Elisabeth-Tisch unterstützt, und Service-Kraft Nicole Meye teilen Essen für die Gäste aus.

Halle (Saale)/MZ - „Nochmal Nachschlag?“ fragt Heide Rademacher und hat schon die Kelle in der Hand. Heute gibt es am Elisabeth-Tisch Hackfleisch-Lauch-Pfanne. Heide Rademacher, 82 Jahre alt, steht als Ehrenamtliche seit zehn Jahren jeden Tag ab 8 Uhr morgens in der Küche gleich neben dem Speiseraum, in dem auch Peter Schampel (62) und Willi Elsner (76) Platz genommen haben und es sich schmecken lassen. „Es ist schön, dass wir willkommen sind und es hier nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch ein gutes Wort für uns gibt“, freut sich Schampel, der Hartz IV bezieht und Probleme mit den Beinen hat. Und Willi Elsner, viele Jahre im Maschinenbau tätig und nun Rentner, ergänzt: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man hier herkommen darf - dafür bin ich dankbar“.