Der Finanzausschuss hat mehrere neue Stellen für die Stadtverwaltung Halle freigegeben. Vor allem in der Ausländerbehörde würden die dringend gebraucht, heißt es.

In den vergangenen Monaten hat es immer wieder Demonstrationen vor der Ausländerbehörde in Halle gegeben.

Halle (Saale)/MZ - Die hallesche Stadtverwaltung wächst. Am Dienstag hat der Finanzausschuss mehrere neue Stellen freigegeben, die so schnell wie möglich besetzt werden sollen. Neben zwei Stellen im Fachbereich Städtebau und Bauordnung, die sich hauptsächlich mit Stadtentwicklung und den anstehenden Herausforderungen durch das Zukunftszentrum am Riebeckplatz beschäftigen sollen, sind auch zwei neue Arbeitsplätze für die Ausländerbehörde vorgesehen. Dort sollen unbefristet neue Sachbearbeiter eingestellt werden.