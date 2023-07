Nach 27 Monaten Bauzeit ist das neue Bettenhaus des Kröllwitzer Klinikums in Betrieb. Welche Patienten dort versorgt werden.

Hightech bis unters Dach - Neues Bettenhaus am Universitätsklinikum Halle eröffnet

Medizin in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Nach und nach füllt es sich mit Leben: das neue Bettenhaus mit der Nummer 20, das in den vergangenen 27 Monaten direkt neben dem Parkhaus des Universitätsklinikums entstanden ist. Am Mittwoch ist der knapp 53 Millionen Euro teure Neubau offiziell eröffnet worden. Auf den kardiologischen Stationen werden schon Patienten versorgt, von der kommenden Woche an soll auch die sogenannte Intermediate Care Station zur Überwachung frisch Operierter einziehen. Außerdem werden im neuen Bettenhaus Krebskranke und Patienten behandelt, deren Immunsystem nach einer Transplantation besonders geschwächt ist.