Kostenlos anmelden für den neuen täglichen Newsletter für Halle

Schon morgens wissen, was der Tag für Halle bringt - mit dem Newsletter "Hier in Halle" der Mitteldeutschen Zeitung.

Diva in Grau – so wurde Halle vor 30 Jahren in einem Bildband bezeichnet. Seitdem ist viel passiert. Halle ist alles andere als grau. Halle ist vielmehr bunt, das Leben pulsiert. Sachsen-Anhalts größte Stadt, reich an Kultur und Geschichte, ist nach wie vor im Wandel.

Mit unserem Newsletter sie sind dabei, wenn wichtige politische Entscheidungen fallen, sich Unternehmen wie Porsche hier niederlassen, neue Kneipen und Cafés eröffnen, Wissenschaftseinrichtungen bahnbrechende Entwicklungen gelingen. Und das Schöne: Sie verpassen nichts, wissen morgens schon, was der Tag bringt und können beim Schmökern die wichtigsten Geschichten aus Halle nachlesen. Mit unserm kostenlosen Newsletter „Hier in Halle“ sind Sie immer auf der Höhe der Zeit.

Wir präsentieren täglich montags bis freitags ab 8 Uhr und sonnabends ab 11 Uhr eine Auswahl unserer wichtigsten Beiträge, erzählen von den kleinen Geschichten hinter den großen Storys, informieren über bevorstehende Termine und Veranstaltungen – von ernst bis vergnüglich. Und immer aktuell.

Hier kostenlos anmelden für den neuen MZ-Newsletter "Hier in Halle".

Die erste Ausgabe des neuen Newsletters erscheint in der ersten Dezember-Woche.