Heute schließt Halle sein städtisches Corona-Impfzentrum - ein Resümee

Das städtische Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße schließt. Wie das Resümee ausfällt.

Halle (Saale)/MZ - An diesem Donnerstag um 14 Uhr schließt das städtische Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße. „Darauf haben wir monatelang hingearbeitet. Das Impfzentrum hat seinen Sinn erfüllt“, sagt Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit in Halle sowie Leiter des Pandemiestabs, „wir konnten allen Bürgern ein Impfangebot machen“.