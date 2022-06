Herrenloser Koffer sorgt für Großeinsatz am Hauptbahnhof in Halle

Halle (Saale)/MZ - Ein herrenloser Koffer hat Montagabend an der Straßenbahnhaltestelle in der Ernst-Kamieth-Straße am Hintereingang des Hauptbahnhofs für Aufregung gesorgt. Das Gepäckstück war gegen 20 Uhr aufgefallen. Da sich kein besitzer fand, riegelte die Polizei das Areal sicherheitshalber ab. Dadurch war auch die Straßenbahn unterbrochen. Die Einsatzleitung forderte Spezialkräfte an. Doch die Bombenspezialisten mussten nicht eingreifen. Zwischenzeitlich hatte sich die Eigentümerin des Koffers gemeldet. Ob sie ihr Gepäck vergessen hatte, ist nicht bekannt. Gegen 21.15 Uhr hob die Polizei die Sperrungen wieder auf. Erst am vergangenen Wochenende hatte ein zurückgelassenes Gepäckstück im Hauptbahnhof zu Behinderungen geführt.