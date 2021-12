Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz mit Sprengstoffspürhund im Hauptbahnhof Halle aus

Halle (Saale)/MZ - Wegen eines herrenlosen Koffer in der Haupthalle des halleschen Hauptbahnhofs ist am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz mit Spürhund gekommen. Wie die Bundespolizisten am Mittwoch mitteilten, handelte sich um einen schwarzen Schalenkoffer, der am Eingang zum Servicepoint der Deutschen Bahn abgestellt wurde.

Nachdem trotz Suche nach dem Besitzer in der Haupthalle sowie mehrerer Lautsprecherausrufe dieser nicht gefunden werden konnte, sperrten und räumten die eingesetzten Bundespolizisten den Bereich. Der Sprengstoffspürhund der Bundespolizei, Yukon, kam mit seinem Diensthundeführer zum Einsatz und spürte den Bereich um das Gepäckstück sowie den Koffer selbst ab. Kurz darauf konnte Entwarnung gegegeben werden. Daraufhin wurde der Koffer durch die Beamten geöffnet.

Darin befanden sich ausschließlich persönliche Gegenstände, jedoch keinerlei Hinweise auf den Eigentümer. Die Sperrung wurde um 00.35 Uhr am Mittwochmorgen aufgehoben. Auswirkungen auf den Bahnverkehr gab es nicht. Der Koffer wurde als Fundsache der Deutschen Bahn übergeben. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten.