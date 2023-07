Die Polizei hatte den Fundort in der Haupthalle abgesperrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die Bundespolizei hatte am Montagvormittag in Halle einen Großteil der Eingangshalle im Hauptbahnhof abgesperrt. Grund war ein herrenloses Gepäckstück. Am Nachmittag gab es Entwarnung.