Herberge am Ende des Lebens in Halle offiziell eröffnet

Halle (Saale)/MZ - - Weiße und violette Luftballons schmücken den Eingang des Neubaus in der Kiewer Straße, in den vor wenigen Wochen das Heinrich-Pera-Hospiz eingezogen ist. An diesem Mittwoch nun wird die Einrichtung, die zuvor in einem Gebäude neben dem St.-Elisabeth-Krankenhaus ihr Domizil hatte, auch offiziell eröffnet – mit zahlreichen Gästen aus Politik und Gesellschaft. Und auch einige Hospizgäste nehmen an der feierlichen Eröffnung teil.