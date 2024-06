So soll das Möbelhaus an der B6 in Bruckdorf aussehen. Der große rote Stuhl ist das Markenzeichen von XXXLutz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Pläne für das neue Möbeleinrichtungshaus an der B6 in Bruckdorf nehmen Gestalt an. Am Dienstag hat der Planungsausschuss der Stadt den Entwurf mehrheitlich gebilligt. Die Stadtverwaltung begrüßt die Entwicklung in der Nähe des Halleschen Einkaufsparks (HEP).