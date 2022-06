Hendrik Lange (Linke): Studierende brauchen eine starke Stimme

Er ist 44 Jahre alt • wohnt schon immer in Halle-Neustadt • lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft • ist Diplom-Biologe • liest am liebsten Krimis • ist Fan von „Star Trek“ und „Star Wars“ • sitzt seit 2006 im Landtag

Wenn es um die Erfahrung in der Landespolitik geht, ist Hendrik Lange der „alte Hase“ unter den Kandidaten dieses Wahlkreises. Seit 15 Jahren sitzt er schon für die Linke im Landesparlament, ist Sprecher für Hochschulpolitik, Wissenschaft, Technologie, Internet und Umwelt. Bisher war seine Partei immer in der Opposition. Jetzt wäre die Zeit reif für einen Wechsel in die Gestalterrolle, meint Lange: „Man kann in der Opposition ein bisschen was bewegen, aber viel zu wenig. Es wäre schon gut, wenn wir die CDU ablösen.“ In der Vergangenheit musste er auch mit Niederlagen umgehen. So verlor Lange 2019 als gemeinsamer Kandidat von SPD, Grüne und Linke die Wahl um den Posten des Oberbürgermeisters von Halle gegen seinen Konkurrenten Bernd Wiegand (parteilos).