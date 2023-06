"Atemlos durch die Nacht" Helene Fischer: Deutschlands erfolgreichstes Double kommt nach Halle

Victoria Kern ist das meistgebuchte Helene-Fischer-Double in Deutschland. Sie kommt am 24. Juni zum Wald-Nacht Sommer Open-Air in den Waldkater. Was Victoria im Vorfeld zu der Wald-Nacht sagt und wo es noch Karten gibt.