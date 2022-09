Heiteres Fest mit ernstem Thema

Ein Bündnis aus vielen Gruppen und Organisationen lädt an diesem Freitag zum Straßenfest auf der Magistrale. Auf der Bühne wurde bereits über die Arbeit der Ausländerbehörde gesprochen.

Gute Laune am Kuchenbasar beim Straßenfest in Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Der Ort ist eher ungewöhnlich, aber immerhin wird das Straßenfest in Neustadt an diesem Freitag seinem Namen dadurch gerecht: Eine Spur der Magistrale in Höhe der Skateranlage ist extra für den Verkehr gesperrt worden.