Havag testet ab 1. September Luftlinien-Tarif in Halle

Mit der Fairtiq-App können Straßenbahn- und Busnutzer den ÖPNV in Halle mit einem digitalen Ticket nutzen. Jetzt kommt ein neues Angebot dazu, das für Kurzstrecken interessant ist. Denn abgerechnet wird dabei nach Entfernung.

Mit der blauen App "FTQ Lab" kann das Luftlinien-Angebot der Havag genutzt werden. Maximal 3.000 Nutzer werden für das Pilotprojekt in Halle gesucht.

Halle (Saale)/MZ - Die Havag testet ab 1. September in der Tarfizone 210 in Halle ein neues E-Ticket im Rahmen eines Pilotprojekts. Dabei wird für die Nutzer von Straßenbahnen und Bussen nur die Entfernung per Luftlinie zwischen Ein- und Ausstieg berechnet. 3.000 Teilnehmer werden für die Testphase gesucht. Dafür nutzt die Havag die App „FTQ Lab“ des Schweizer Entwicklers Fairtiq.

Beispiel: Wer vom Zoo zum Markt fährt, zahlt ab 1. September - nach Auslaufen des Neun-Euro-Tickets - 2,60 Euro für die Einzelfahrt. Der Luftlinientarif wiederum hat einen Grundpreis pro Fahrt von 1,50 Euro. Pro Kilometer werden dann 15 Cent fällig. Macht bei einer Luftlinien-Entferung von drei Kilometern einen Fahrpreis von 1,95 Euro. Gegenüber der Einzelfahrtkarte spart der Kunde damit 0,65 Cent.

Test in Halle: Fahrscheinkosten werden nach Entfernung berechnet

„Das Angebot funktioniert bis zu einer Entferung von neun Kilometern. Danach ist die reguläre Einzelfahrt wieder günstiger als der Luftlinien-Tarif“, sagt Andreas Völker, Prokurist bei der Havag. Das Pilotprojekt läuft bis Ende 2024. In dieser Zeit sollen Erfahrungen und Hinweise gesammelt werden, die danach in das E-Ticket-System des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) einfließen sollen. Gefördert wird die Testphase über das ÖPNV-Modellprojekt „Stadt Land plus“.

Der Luftlinien-Tarif ist für Gelegenheitsfahrer interessant. Wichtig ist, dass das Angebot nur über die blaue App „FTQ Lab“ funktioniert, die aus den Stores der jeweiligen Anbieter heruntergeladen werden muss. Nutzen müssen sich zuvor aber auf der Homepage der Stadtwerke registrieren und bekommen dann einen Code zugeschickt. Mit ihm lässt sich dann die App aktivieren.