ÖPNV in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) freut sich wenige Tage nach dem Start über 20.000 verkaufte Deutschlandtickets. Allein 6.500 davon seien an Neukunden gegangen, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit.

„Die guten Absatzzahlen liegen bereits jetzt über unseren Erwartungen und übersteigen unsere anderen ABO-Verkäufe im Vorjahreszeitraum deutlich“, sagt Vinzenz Schwarz, Vorstand der HAVAG.

Bundesweit über 750.000 Tickets verkauft

Der Vorverkauf für das Ticket hatte am 3. April 2023 begonnen, vor allem viele Bestandskunden sind in den nun deutschlandweit gültigen Nahverkehrstarif gewechselt. Für zunächst 49 Euro kann man damit seit dem 1. Mai fast überall in Deutschland den Nahverkehr von Bus, Straßenbahn über S- und Regionalbahnen nutzen.

Bundesweit greifen bereits über 750.000 Menschen auf das Angebot zurück, allein die Deutsche Bahn hatte in den ersten drei Tagen 250.000 Deutschlandtickets verkauft. Die Fahrkarten sind nur im Abo erhältlich, können aber monatlich gekündigt werden.