Trams werden über den Zoo umgeleitet. Auch die Schieferbrücke am MMZ wird gesperrt.

Großbaustellen in Herbstferien in Halle

In der Großen Brunnenstraße werden alte Gleise ausgetauscht. Auch die Fahrbahn wird im Baustellenbereich erneuert.

Halle (Saale)/MZ - In den Herbstferien (16. bis 31. Oktober) wird in Halle die Große Brunnenstraße gesperrt. Grund ist der Austausch von Gleisen im Bereich der Triftstraße. Die Straßenbahn der Linie 7 wird daher über den Zoo zur Seebener Straße umgeleitet. Für Autofahrer ist die Große Brunnenstraße zwischen Reilstraße und Burgstraße zu.

Zudem wird die Schieferbrücke am Mitteldeutschen Multimediazentrum (MMZ) im gleichen Zeitraum gesperrt. Alle Linien in und aus Richtung Neustadt fahren dann über den Glauchaer Platz und den Franckeplatz. Die Linie 9 fährt den Markt aber nicht mehr an. Die Havag hat heute und morgen einen Infobus auf dem Markt, um über die angepassten Fahrpläne zu informieren.