Ein Betrunkener mit zwei Hunden im Schlepptau hat in Halle zahlreiche Fahrgäste einer Straßenbahn beleidigt. Die Polizei schritt ein.

Viele Betroffene: Betrunkener mit Hunden pöbelt in Straßenbahn in Halle wild um sich

Halle (Saale). - Heftige Beleidigungen mussten sich am Donnerstagnachmittag Fahrgäste einer Straßenbahn anhören, die in Halle vom Moritzburgring in Richtung Marktplatz unterwegs war. Dies teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Demnach betrat ein 37 Jahre alter Betrunkener gegen 15.45 Uhr mit zwei Hunden die Straßenbahn. Kurze Zeit später habe er inmitten der voll besetzten Bahn angefangen, Anwesende zu beleidigen und zu diskriminieren, heißt es. An der Haltestelle Marktplatz habe ihn schließlich die Polizei aus der Straßenbahn geholt.

Gegen wie viele Menschen Beleidigungen ausgesprochen wurden, sei bislang nicht überschaubar, so die Beamten weiter.