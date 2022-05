Hausbesetzer in Halle geben vorerst auf

Am Montag endete die kurzzeitige Besetzung in der Breiten Straße. Vor dem „Schiefen Haus“ gab es Solidaritätsbekundungen. Anwohner zeigten derweil wenig Verständnis.

Halle (Saale)/Mz - Ohne Widerstand zu leisten haben drei Personen am Montagnachmittag das Haus in der Breiten Straße verlassen, das seit dem Wochenende besetzt wurde. Zwar wurden bereits am Samstag die Zugänge verschlossen. Am Sonntag gegen 23 Uhr hatten sich aber laut Polizeiangaben erneut Personen Zugang verschafft. Tags darauf kamen gegen 14 Uhr zwei Männer und eine Frau zwischen 19 und 26 Jahren einer entsprechenden Aufforderung der Polizei nach. Ihnen droht ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch. Weitere Personen haben die Beamten bei ihrer Kontrolle nicht im Haus entdeckt.