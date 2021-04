Hausärzte in Halle erhalten deutlich weniger Dosen, als sie bestellen

Allgemeinmediziner frustiert: Knappheit erschwert die ohnehin schon aufwendige Terminplanung in den Praxen.

Hausarzt Franz Dießel würde in seiner Praxis gern mehr impfen.

Halle (Saale) - Der Impftermin von Thomas Balzarek ist wieder abgesagt worden. Vergangene Woche sollte der 60-Jährige bei seinem Hausarzt in Halle eine Spritze mit dem Impfstoff von Biontech erhalten. Dann gab die Praxis ihm Bescheid, dass statt der bestellten 30 nur fünf Dosen geliefert wurden. „Ich habe auf den Termin gebaut“, sagt Balzarek, der als Krankenpfleger in einem halleschen Krankenhaus arbeitet. Er sei enttäuscht gewesen, macht der Praxis aber keinen Vorwurf. „Die haben den Mangel zu verwalten.“

Arzt in Halle hat 48 Dosen bestellt, aber nur 18 bis 36 Dosen erhalten

Eine Nachfrage der MZ bei mehreren Hausärzten, welche laut Bekanntgabe der Stadt Corona-Impfungen durchführen, ergab: Während manche Praxis die bestellte Menge erhalten hat, bekam manch andere nur ein Viertel der angeforderten Impfdosen. Dass weniger ankommt, als bestellt wurde, „kann ich zu hundert Prozent bestätigen“, sagt der Allgemeinmediziner Franz Dießel.

Für seine Praxis in der Weststraße in Halle habe er jeweils die Höchstmenge von 48 Impfdosen bestellt, bekommen habe er bei den wöchentlichen Lieferungen aber nur 18 bis 36 Dosen. Der Arzt erklärt, er muss den Impfstoff bei der Apotheke stets am Dienstag für die folgende Woche bestellen. Bevor er weiß, wie viel er bekommt, macht er aber schon Termine mit Patienten aus.

Halles Hausärzte hohen Mehraufwand und wollen Risiken mit Impfstoffen vermeiden

Denn gerade der Biontech-Impfstoff muss innerhalb weniger Tage nach Lieferung verabreicht werden, weil er dann aus der extremen Kühlung genommen wurde. So musste auch Franz Dießel schon Impftermine absagen – oder neu vergeben, weil Patienten, die zwischenzeitlich einen Termin im Impfzentrum bekommen haben, ihrerseits abgesagt haben. „Ich erwarte keine Loyalität von den Patienten“, sagt der Hausarzt. Er kann verstehen, wenn Menschen ein Impfangebot wahrnehmen, sobald sie eins bekommen.

Trotzdem seien solche Absagen frustrierend, da sie einen Mehraufwand bedeuten. Bauchschmerzen bereitet Franz Dießel zudem die ungeklärte Haftungsfrage bei Komplikationen. „Es gibt keine finale Haftung, wenn etwas passiert.“ Als das Impfzentrum ihn um eine Einschätzung gebeten hat, ob ein unter-60-jähriger Patient mit Astrazeneca geimpft werden kann, habe er dafür kein Attest ausgestellt. Der Hausarzt ist kein Gegner dieses Impfstoffes, will die Impfung aber selbst durchführen, den Patient zuvor selbst beraten.

Liefermengen der Impfstoffe wurden um 40 bis 50 Prozent gekürzt

Seit dieser Woche verimpfen die halleschen Hausärzte zwei verschiedene Vakzine, von Biontech und Astrazeneca. „Einige Ärzte wollten Astrazeneca nicht haben“, sagt Marco Höckendorf, Inhaber der Paulusapotheke. Doch nur wer das eine nahm, bekam auch das andere. Der Apotheker schätzt, dass in den ersten Wochen, in denen die Hausärzte nun ins Impfgeschehen eingreifen, die bei ihm bestellten Liefermengen um 40 bis 50 Prozent gekürzt wurden.

Wenn überhaupt Impfstoff in vollem Umfang geliefert wurde, dann weil eine Praxis die kleinstmögliche Menge von 18 Dosen bestellt habe, so der Apotheker. Höckendorf ist derweil überzeugt: Wenn erst einmal genügend Impfstoff da ist, „brauchen wir den Praxensektor“. Thomas Balzarek hat nach der Absage einen Termin im Impfzentrum bekommen. Am Montag wurde er mit Biontech gespritzt. (mz/Denny Kleindienst)