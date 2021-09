Hauptsache Halle verteilt Posten in Halles Gremien neu

Halle (Saale)/MZ - Wenige Wochen nachdem die Fraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler (HH/FW) ihr neuestes Mitglied Andreas Schachtschneider begrüßt hat, folgen nun einige personelle Änderungen in verschiedenen städtischen Gremien, in denen die Fraktion mitarbeitet.

Schachtschneider, der zuvor lange Jahre in der CDU vor allem im Bereich der Bildungspolitik aktiv war und als Lehrer arbeitet, soll künftig für HH/FW in den Bildungsausschuss entsendet werden. Bis zu seinem Ausschluss aus der CDU-Fraktion im Zuge der Impfaffäre hatte der 60-Jährige den Ausschuss geleitet, dieses Amt übt seitdem Claudia Schmidt (CDU) aus. Schachtschneider soll ebenfalls in den Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss entsendet werden. Beate Gellert wird dafür dort abberufen.

Schachtschneider soll HH/FW auch in der Gesellschafterversammlung der städtischen Wohnungsgesellschaft GWG vertreten. Der erst vor wenigen Monaten zur Fraktion dazugestoßene Johannes Menke (Freie Wähler) gibt seinen Posten dort wieder ab. HH/FW-Vorsitzender Andreas Wels, der bisher im Bildungsausschuss saß, soll nun in den Kulturausschuss wechseln, wo er Martin Ernst ersetzt. Außerdem gibt es einen Wechsel des Sachkundigen Einwohners im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung. Ronja Tummescheit soll anstelle von Jürgen Seilkopf entsendet werden. Die personellen Veränderungen müssen zunächst im Stadtrat beschlossen werden, der an diesem Mittwoch tagt.