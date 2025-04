Ein 22-Jähriger hat Zugreisende bestohlen. Polizisten am Hauptbahnhof in Halle konnten den Dieb fassen. Er klaute mehr, als zunächst angenommen.

Polizei schnappt Dieb am ICE in Halle - Dann zeigt sich, wie viel er wirklich geklaut hatte

Einsatz am Hauptbahnhof

Halle (Saale). - Die Polizei hat am Hauptbahnhof in Halle einen Dieb gefasst, der am frühen Sonntagmorgen, 6. April, mehrere Reisende im ICE bestohlen haben soll, wie die Beamten mitteilten.

Dank Videoüberwachung: Ermittlungserfolg in Halle

Der Mann habe einer Frau im Zug zwischen Berlin und Freiburg im Breisgau ihren Rucksack geklaut, während sie schlief. In dem Gepäck befanden sich ein Notebook, Zahlkarten, Ausweisdokumente und andere persönliche Gegenstände, heißt es. Als die 21 Jahre alte Frau beim Halt des Zuges in Halle aufwachte und den Diebstahl bemerkte, habe sie die Polizei gerufen.

Wenig später kontrollierten die Beamten den 22 Jahre alten Verdächtigen, der zuvor in Halle mit zwei Rucksäcken aus dem ICE ausgestiegen war. Dabei habe er unglaubwürdige Aussagen gemacht und das Notebook nicht entsperren können, so die Polizei weiter. Die Beamten fanden die Ausweise der Frau kurz danach in verschiedenen Mülleimern - und konnten sie ihrer Besitzerin übergeben.

Außerdem hatte der 22-Jährige ein Handy bei sich, das er zuvor angeblich gefunden hatte. Es war weiteres Diebesgut, das er einem anderen Zuggast gestohlen hatte, wie sich herausstellte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.