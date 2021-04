Hat Halle einen Plan für die Zukunft ihrer Bäume?

In der Heide in Halle wurden in den vergangenen Monaten viele Bäume abgeholzt.

Halle (Saale) - Verkümmerte Blätter und Triebe, Totholz in der Krone - Halles Bäume leiden am Klimawandel, fallen Trockenheit, Hitze und Windbruch zum Opfer. In den Hitzejahren 2018 und 2019 alleine starben etwa 1.500 städtische Großpflanzen ab.

Hallenser empört über Baumfällung - Wunsch nach mehr Tranzparenz

Hat die Stadt einen Plan für die Zukunft ihrer Bäume? In der Vergangenheit rief das Verhalten der Verwaltung in dieser Sache oft Fragen auf. So waren zum Beispiel viele Bürgerinnen und Bürger empört über die jüngsten Abholzungen im Pestalozzipark oder Am Breiten Pfuhl.

Stets gab die Stadt Gründe für die Aktionen an, dennoch ist der Wunsch nach mehr Transparenz groß. Aber nicht nur das Fällen und Zurückschneiden, sondern auch die Bewässerung der städtischen Bäume ist stellenweise schwer nachvollziehbar.

Werden Jungpflanzen in Halle nicht ausreichend bewässert?

Die Stadt schaffe es nicht, neu gepflanzte Bäume am Leben zu erhalten, sagt Andreas Liste vom Verein „Hallesche Auenwälder“. Die Jungpflanzen würden nicht ausreichend gewässert, die vertrockneten Überreste dann aufwendig beseitigt. Erschwerend komme hinzu, dass oft Bäume mit gekappten Wurzeln gepflanzt würden, deren Chancen ohnehin schlechter stünden.

Die Stadt bestreitet, dass sie mit der Wässerung nicht hinterherkomme. Außerdem achte sie bei allen Neupflanzungen auf die Standortbedingungen. Dennoch üben Zivilgesellschaftliche Initiativen wie die „Halleschen Auenwälder“ Druck auf die Politik aus. Hinzu kommt, dass die Situation durch den Klimawandel und die Lage Halles im Regenschatten des Harzes verschärft wird. Die Politik regiert - aber langsam.

Dürrekonzept der Stadt liegt nach anderthalb Jahren noch nicht vor

„Für uns ist klar, dass die Pflege und die Erhaltung des städtischen Grüns mehr Aufwand benötigen wird als bisher“, sagt Stadtrat Andreas Scholtyssek (CDU). Deshalb startete seine CDU Stadtratsfraktion 2019 gemeinsam mit den Grünen die Initiative, ein Dürrekonzept zu erstellen. Es ist geplant, darin Schadensbericht und Strategie für die Zukunft zu vereinen.

Dies wäre ein wichtiger Schritt, um die Lage realistisch zu bemessen und für mögliche Extremwetterszenarien gewappnet zu sein. Allerdings liegt das Dürrekonzept nach anderthalb Jahren noch nicht vor. Scholtyssek hofft aber nach Zusage der Stadtverwaltung noch im April auf eine erste Lesung im Rat.

Aufzuch von jungen Bäumen ist eine riesige Herausforderung

Für Stadtrat Wolfgang Aldag (Grüne) ist das alles nicht schnell genug. „Ich wohne am Galgenberg, der ist bald kahl“, sagt der gelernte Landschaftsgärtner. Die Stadt schaffe es nicht, das Baumdefizit auszugleichen. Aldag will nicht auf das fertige Konzept der Stadtverwaltung warten, sondern schon jetzt im Rat beschließen, die Stadt möge jedes Jahr die abgestorbenen und gefällten Bäume nachpflanzen.

Dabei erkenne er an, dass die erfolgreiche Aufzucht von jungen Bäumen eine riesige Herausforderung sei - gerade im Hinblick auf die vom Land verordnete Haushaltssperre. Gleichzeitig sei eine grüne Stadt viel besser gegen sommerliche Überhitzung vorbereitet, die in Zukunft vermehrt gesundheitsbedrohende Stärken annehmen wird. Er hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung: „Gerade beim Gießen ist bürgerschaftliches Engagement gefordert.“ (mz/Phillip Kampert)