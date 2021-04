Hat erneuter Anstieg Folgen für die Schulen?

Halle (Saale) - Allzu viel Schule im herkömmlichen Sinne hat ihre Tochter mit ihren sieben Jahren noch gar nicht erlebt. Um so mehr freut sich die Hallenserin, die die Erstklässlerin Montagmorgen zur Grundschule „Am Ludwigsfeld“ begleitete, dass dort nun wieder Präsenzunterricht möglich ist. Seit Wochenbeginn dürfen die Schulen in der Stadt wieder öffnen, weil in Halle die Zahl der mit SARS-CoV-2 Infizierten je 100.000 Einwohner (Inzidenz) an fünf Tagen in Folge auf unter 200?gesunken war. Am Wochenende überschritt dieser Wert die Marke allerdings wieder, am Montag lag er bei 198,16.

Ob der erneute Anstieg Folgen für die Schulen haben wird, konnte Bildungsministeriumssprecher Stefan Thurmann am Montag nicht sagen. Er verwies auf Nachfrage darauf, dass sein Haus am Donnerstag einen neuen Erlass veröffentlichen werde, wie es nächste Woche mit den Schulen weitergehen soll. „Wir werden die Infektionszahlen genau beobachten“, kündigte der Ministeriumssprecher an.

„Wir haben zu Hause mit Wattestäbchen geübt“

Zum Neustart jedenfalls zeigte sich Petra Luther, Leiterin der Grundschule „Am Ludwigsfeld“, zufrieden. Die Tests hätten gut geklappt, resümierte sie am Vormittag. Das mag nicht zuletzt daran gelegen haben, dass auch die Kinder darauf vorbereitet waren. Eine Mutter berichtete morgens am Schultor von einem Erklärvideo, auf das die Schule hingewiesen hatte. „Wir haben zu Hause mit Wattestäbchen geübt“, erzählte die 36-Jährige.

Voraussetzung für den Test, den die Schüler selbst vornehmen müssen, ist eine Einverständniserklärung ihrer Eltern. Zwei ihrer Schüler seien ohne das Papier in der Schule erschienen, berichtete Schulleiterin Luther - doch ohne das Formular kein Test und ohne Test kein Unterricht. Ein positives Ergebnis habe keiner der Tests an der Grundschule gezeigt. Petra Luther bestätigte damit, was bei einem Rundruf so auch an den anderen von der MZ befragten Schulen zu erfahren war.

„Großer Kraftakt vor Schulleitung, Lehrerschaft und weiteren Mitarbeitern“

Vor den Tests aber habe ein „großer Kraftakt vor Schulleitung, Lehrerschaft und weiteren Mitarbeitern“ gestanden, machte Ute Kober deutlich, die das Südstadtgymnasium in der Rigaer Straße leitet. Die gute Organisation habe sich ausgezahlt: Die Tests seien reibungslos verlaufen. Allerdings koste das Prozedere viel Zeit: Eine ganze Unterrichtsstunde sei dafür draufgegangen, berichtete die Schulleiterin. Für die nächste Testrunde am Donnerstag wird den Südstadtgymnasiasten deshalb empfohlen, die Tests schon zu Hause vorzunehmen, um Schulzeit zu sparen.

Dazu gebe es auch einen Informationsbrief an die Eltern. Die Schüler müssen dann, wie vom Land für Corona-Tests außerhalb der Schule geregelt, eine eidesstattliche Erklärung über ein negatives Testergebnis mitbringen. „Und wir müssen uns vertrauen“ sagte Ute Kober. Alles in allem hält sie dieses Vorgehen aber für effektiver für den Schulbetrieb. Außer den Schülern müssen auch die Lehrer getestet sein. In vielen Schulen stehen die Tests wie am Südstadtgymnasium montags und donnerstags auf dem Plan.

„Eine Quarantäne können wir in der bevorstehenden Prüfungszeit wirklich nicht brauchen“

In zwei Tagen geht es auch an der Sekundarschule Am Fliederweg damit weiter. Zum Auftakt seien die meisten Schüler mit der Einverständniserklärung der Eltern erschienen, hieß es aus dem Sekretariat. Alle anderen Schüler seien nach Hause geschickt worden - und dann durch die Bank mit dem unterschriebenen Papier wiedergergekehrt.

Positiv fiel auch dort kein Test aus, so wie an der Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“ in der Hemingwaystraße. Schulleiterin Mandy Rauchfuß zeigte sich erleichtert. „Eine Quarantäne können wir in der bevorstehenden Prüfungszeit wirklich nicht brauchen“, sagte sie. Wie an den anderen Schulen auch wollen sie und ihre Kollegen unbedingt verhindern, dass das Coronavirus Einzug hält. Dazu seien eine Vielzahl von Maßnahmen vom Einwegssystem, bei dem die Schüler sich nicht entgegenkommen können, bis zum geordneten Betreten der Schule getroffen. „Wir haben alles getrennt, was geht“, sagte die Schulleiterin. „Und das klappt. Auf unsere Schüler können wir uns nämlich verlassen.“ (mz/Annette Herold-Stolze)