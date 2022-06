Nach tragischem Unfall: Wird Baden im Hufeisensee nun ganz verboten?

Halle (Saale)/MZ - Nach dem schweren Badeunfall am Hufeisensee am Wochenende, als eine 26-jährige Frau beim Sprung ins Wasser mit dem Oberkörper auf einen Metallgegenstand im See gestoßen war und anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde, erklärt Sven Thomas von der Wasserrettung Halle: „Erforderlich wäre jetzt, dass die Stadt ihre Verkehrssicherungspflicht wahrnimmt.“ Die Hilfe der Wasserrettung bietet der Vereinsvorsitzende sogleich an. Ansonsten müsste die Stadt seiner Auffassung nach das Baden im „Hufi“ angesichts des tragischen Unfalls ganz verbieten.

