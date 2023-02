Halle (Saale)/MZ - Es kommt selten vor, dass Halle überregional für Schlagzeilen sorgt. Zumindest in den vergangenen Jahren waren die Anlässe dafür aus Sicht vieler Hallenser auch eher unschön. Erinnert sei an das Attentat vom 9. Oktober 2019 oder an die Impfaffäre im Februar 2021. Mit der Entscheidung der Bundesregierung, das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle zu bauen, war die Stadt in den vergangenen Tagen auf einmal in dutzenden Medien präsent. Es gab Sendeminuten unter anderem in der Tagesschau, im RBB und im Deutschlandfunk, aber vor allem in der Printpresse spielte Halle eine Rolle. Die MZ hat einige Beispiele zusammengestellt.