Am 5. Dezember 2016 hatten junge Leute aus der alternativen Szene das Haus in der Hafenstraße besetzt. Doch der Traum von einem sozia-kulturellen Zentrum lebt weiter.

Hasi in Halle feiert „Geburtstagsparty“ und hofft auf Zukunft

Zahlreiche Teilnehmer waren gekommen, um an das Hauprojekt zu erinnern. Die Polizei hatte sich zudem bewusst direkt vor dem Grundstück postiert, um mögliche Zwischenfälle im Keim ersticken zu können. Zudem wurden Einsatzkräfte im Umfeld der Hafenstraße postiert.

Halle (Saale)/MZ - Acht Jahre nach der Hausbesetzung hat die „Hasi“ vor dem verwaisten Gebäude Nummer sieben in der Hafenstraße am Freitag eine „Geburtstagsparty“ gefeiert. Über 100 Gäste kamen, darunter viele Eltern mit Kindern. Die Polizei sicherte die Veranstaltung ab und hatte sich ebenfalls direkt an der Hasi postiert.