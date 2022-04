Haseloff eröffnet größte Ausbildungsmesse in Halle

Zwei Jahre in Folge konnte die Bildungsmesse Chance wegen der Corona-Lage nicht stattfinden. An diesem Wochenende präsentieren sich wieder mehr als 250 Aussteller in der Messe Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die größte Bildungs-, Job- und Gründermesse in Sachsen-Anhalt, die Chance, ist am Freitag von Ministerpräsident und Schirmherr Reiner Haseloff (CDU) eröffnet worden. Am Freitag noch bis 16 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr können Interessierte sich in der Messe Halle umschauen und an den zahlreichen Ständen informieren. Insgesamt präsentieren sich 260 Aussteller aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung sowie Institutionen und Studieneinrichtungen auf rund 9.500 Quadratmetern. Über zahlreiche Ausbildungs- und Jobangebote wird informiert. Es gilt die 3G-Regel. Vor Ort gibt es auch eine Teststation.

Für die Chance ist es ein Neustart nach pandemiebedingter Zwangspause. So sagte Haseloff: „Die Chance nutzen wir.“ Auch sprach er die Geflüchteten aus der Ukraine an, die ins Land gekommen sind. Wer von diesen Menschen in Sachsen-Anhalt bleiben möchte, dem steht auch der hiesige Arbeitsmarkt offen. „Wir brauchen jeden“, so Haseloff. „Es darf keine Schulabbrecher mehr geben. Es darf keine Ausbildungsabbrecher mehr geben.“

Dafür ist die Chance da. Um über Angebot und Möglichkeiten zu informieren und jungen Menschen bei der Entscheidung zu helfen, was sie später machen möchten.