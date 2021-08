Handwerkskammer Halle entlässt 82 junge Gesellinnen und Gesellen mit vollem Optimismus ins Berufsleben

Halle (Saale)/MZ - Dass im Handwerk die Generationen einen guten Draht zueinander haben, wird auf der Verleihung der Gesellen- und Facharbeiterbriefe der Handwerkskammer Halle am Montag klar und deutlich. Am Rednerpult steht Reimar Dudy, Vizepräsident der Handwerkskammer Halle.

Trotz Altersunterschied: gemeinsame Erfahrung eines Handwerksberufs schweißt zusammen

Vor ihm die frisch Geprüften bei ihrer traditionellen Freisprechung, also dem Ende der Ausbildungszeit. „Sie kennen es, wenn ein Kunde zu Ihnen an den Tresen oder in die Werkstatt kommt“, beginnt er und mimt einen Besserwisser. Bevor er zur Pointe kommt, dass der Ahnungslose sich nach einem Internetvideo als Experte wähnt, lacht der Saal schon zu Dudys Witz.

Mehrere Jahrzehnte trennen die Gesellen von Dudy, aber die gemeinsame Erfahrung eines Handwerksberufs schweißt zusammen, lässt die Generationen zusammen lachen. „Der Zusammenhalt im Handwerk ist einfach topp“, sagt Dudy. Und nicht nur die soziale Komponente mache Arbeit in der „Wirtschaftsmacht von Nebenan“, wie er es nennt, attraktiv: „Wir suchen händeringend Fachkräfte. Die Chancen, übernommen zu werden, waren nie so gut.“ Dudys Optimismus wird von den Berufsanfängern gespiegelt.

Handwerkskammer Halle entlässt 82 junge Gesellinnen und Gesellen mit voll Optimismus ins Berufsleben

Die Tischler, Gebäudereiniger, Bäckereifachverkäufer, Automobilkaufleute und Büromanager sind guter Dinge. „Mein Ausbildungsbetrieb übernimmt zwar keine Azubis“, erzählt die klassenbeste Kauffrau für Büromanagement Juliane Weidt, „aber während eines Praktikums bei Medizinelektronik Kuttner wurde ich gefragt, ob ich nach der Ausbildung dort anfangen will.“ Weidt wollte gern, begann vorige Woche ihre Arbeit dort. Sie mag die Vielfalt, die der Job mit sich bringe: „Es ist nicht immer nur Büroarbeit, sondern auch Anfassen“, sagt sie und freut sich, als Kauffrau auch ihre Vorliebe für Mathematik einbringen zu können.

Ebenfalls viel einbringen will Pascal Apitius, Automobilkaufmann mit den besten Noten seines Jahrgangs. „Wenn du fürs Auto was übrig hast, ist das der Job für dich“, sagt er. „Wenn du begeistert bist, dann begeisterst du auch den Kunden.“ Sein Ausbildungsbetrieb, das Autohaus Worch in Roßla im Südharz, hat ihn übernommen. Der Golf-5-GTI-Fahrer freut sich, dort nun den Fortschritt in der Automobilbranche an Kunden zu bringen.

Blick in die Geschichte

Während die jungen Handwerkerinnen und Handwerker schon die Korken knallen lassen, blickt Dudy stolz und ein wenig sentimental auf die Geschichte zurück: „Handwerk hat Tradition. Im Mittelalter haben sich die Innungen gebildet, um gute Preise zu garantieren. Dieses Gemeinsame merkt man bis heute, das gibt es in anderen Branchen so nicht.“ Außerdem, ergänzt er lachend, würde ohne uns ja nie etwas fertig werden, „dann gäbe es nur Schreibtische und bunte Pläne“.