Am Mittwochmittag wurde eine 90-Jährige Frau mit Rollator in Halle-Neustadt von vier Jugendlichen ausgeraubt. Wie durch ein Zeuge ein Täter gestellt werden konnte.

Handtaschenraub: 90-Jährige Frau in Halle-Neustadt überfallen

Halle (Saale)/MZ/MATZ - Am Mittwochnachmittag wurde in der Albert-Einstein-Straße in Halle-Neustadt gegen 13.30 Uhr eine 90-Jährige Seniorin von vier Jugendlichen angesprochen und abgelenkt.