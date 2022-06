Händelfreunde aus aller Welt geben Halles großem Komponisten ein Ständchen

Halle (Saale)/MZ - „Es steht eine Burg überm Thale...“ - weithin schallen die Klänge des wohl bekanntesten Liedes der Stadt mit Worten von Joseph von Eichendorff über den halleschen Marktplatz. Passanten bleiben stehen, rücken neugierig heran an die bunte Menschenmenge, die sich um das Händel-Denkmal versammelt hat. Endlich, nach zwei Jahren Coronapause, können Händelfreunde aus aller Welt den berühmten Komponisten nach alter Tradition zu dessen Füßen feiern - es ist die 337. Wiederkehr des Geburtstages von Georg-Friedrich Händel, der am 23. Februar 1685 in Halle geboren wurde.