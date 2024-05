Wegen des gewittrigen Wetters wurde die Eröffnung der Händel-Festspiele am Freitagnachmittag in die Ulrichskirche verlegt.

Halle (Saale)/MZ - Mit der traditionellen Feierstunde sind am Freitagnachmittag in Halle die diesjährigen Händel-Festspiele eröffnet worden. Zum Auftakt war unter anderem der Stadtsingechor zu erleben. Wegen Regenwetters fand der Festakt nicht am Händeldenkmal auf dem Marktplatz statt, sondern kurzfristig in der Konzerthalle Ulrichskirche. Dort war jeder Platz belegt. Das Festival endet am 9. Juni.