Handel in Sachsen-Anhalt „Villa del Vino“ in der Ankerstraße: Kultur und edle Tropfen in Halle

Seit 20 Jahren handeln Claudia Bächler und Hans-Jürgen Pietsch in Halle mit Wein. Fast ebenso lange setzen sie in der „Villa del Vino“ in der Ankerstraße auf Genuss für den Geist.