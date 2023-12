Der Hallesche Einkaufspark (HEP) in Halle-Bruckdorf verhandelt derzeit mit zwei bekannten Handelsketten über eine Ansiedlung. Was noch zur Revitalisierung des Obergeschosses geplant ist.

Handel in Halle

Viel Angebot unter einem Dach: das HEP in Bruckdorf

Halle (Saale)/MZ. - Immer wieder musste der Hallesche Einkaufspark (HEP) in Halle-Bruckdorf in der Vergangenheit den Auszug von Geschäften kompensieren, so etwa die Schließung des Globus Warenhauses 2020 und das jüngst angekündigte Aus von McDonald’s.