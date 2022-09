Händel-Halle wird Ort für Demokratie und Toleranz

Halle - Nie war die Demokratie so gefährdet und der Begriff so umstritten wie heute. Am Mittwoch fand nach dreijähriger Corona-Pause erneut eine Netzwerkkonferenz der Landeszentrale für politische Bildung statt. Zentrale Themen waren der Umgang mit der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren, der Ukraine-Krieg und die Bedrohung der Demokratie durch Fake News.