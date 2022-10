Händel Halle: Marianne Rosenberg und die Gala für den guten Zweck

Halle (Saale)/MZ - Sie war der Stargast der PS-Gala der Saalesparkasse am Freitagabend in der Händel Halle: Marianne Rosenberg. Die Sängerin (Er gehört zu mir) betrat die Bühne in einem schwarzen-glitzernden Hosenanzug und einer Hose mit ordentlich Schlag. Die pinken Federn an Kragen, Ärmeln und Hosenbeinen sorgten für farbliche Akzente. Ein echtes Hingucker-Outfit war das.