Verkehr in Halle Hält die S-Bahn bald in Ammendorf? CDU-Abgeordneter fordert Streckenausbau

Sachsen-Anhalt will den Landessüden besser an das S-Bahn-Netz anbinden. Der Landespolitiker Thomas Keindorf appelliert daran, den hallenschen Süden dabei in den Blick zu nehmen.