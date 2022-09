Hallorenkugel aus Halle wird 70

Halle (Saale)/MZ - Sie ist klein, süß und rund und feiert jetzt ihren 70. Geburtstag. Wer gemeint ist? Die Hallorenkugel! Jeder, der sie kennt, weiß auch, dass es fast ein Ritual ist, in sie hineinzubeißen. Denn eine echte Hallorenkugel wird nicht einfach im Ganzen verspeist. Vielmehr kommt es beim Abbeißen darauf an, die „richtige“ Seite zu erwischen, so dass eine helle (Sahne) und eine dunkle Seite (Schoko) sichtbar werden - perfekt, wenn beide Seiten gleich groß sind.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.