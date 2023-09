Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Nicht nur, aber besonders in der Ferienzeit lohnt sich ein Ausflug nach Halle. Denn Familien kommen in der Saalestadt auf alle Fälle auf ihre Kosten. An heißen Tagen finden Halle-Besucher in den Freibädern der Stadt und auch im mexikanischen Badeparadies Maya mare Abkühlung und Abwechslung. Sogar kostenloser Badespaß ist möglich: am Saalestrand an der Ziegelwiese. In der Nähe gibt es Spielplätze und einen großen Biergarten am Peißnitzhaus. Und nur wenige Meter entfernt startet der Peißnitz-Express zu einer Rundfahrt. Freizeitspaß ist auch auf der Saale garantiert: bei einer Dampferfahrt mit der MS „Händel“, auf dem Wassertreter oder auf rasanter Motorboot-Tour. Halle punktet außerdem mit vielen Museen: Ob Beatles- oder Händel-Fan – für beide gibt es in den jeweiligen Museen vieles zu entdecken. Beim Besuch der Wunderkammer der Franckeschen Stiftungen können Neugierige Schätze aus aller Welt bewundern. Wer hoch hinaus möchte, erklimmt die Stufen der Hausmannstürme der Marktkirche – mit einer grandiosen Aussicht über die Stadt als Belohnung.