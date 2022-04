Halloren 2.0 - Neue Erlebniswelt soll viele Besucher nach Halle locken

Halle/MZ - Im Fabrikverkauf der Halloren Schokoladenfabrik in Halle steht ein mehr als hundert Jahre alter Melangeur, in dem Zucker und Kakaopulver zu Schokolade vermischt werden. Fünf Tonnen wiegt das meterhohe Stahlungetüm, das Deutschlands älteste Schokoladenfabrik extra in Australien erworben hat. Eine Etage höher wird an einer langen Bar eine moderne Produktionslinie gezeigt, in der Kakaobohnen per Druckluft durch gläserne Rohre geschossen werden. Das hallesche Unternehmen habe in den vergangenen Monaten sein klassisches Halloren-Museum in eine Erlebniswelt umgebaut, berichtet Unternehmenschef Darren Ehlert.