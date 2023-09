Eine Ausstellung der Halloren im Salinemuseum lädt zu einer Zeitreise in die Geschichte der Salzgewinnung ein. Was beim Salzfest sonst noch geplant ist.

Halle (Saale)/MZ - Nach dreijähriger Pause lädt das Salinemuseum gemeinsam mit der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle erstmals wieder am angestammten Ort zum traditionellen Salinefest ein. Gefeiert wird am Samstag und am Sonntag jeweils ab 11 Uhr im Salinemuseum und im Salinehof.