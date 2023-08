Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Wer die Räume der Galerie des Halleschen Kunstvereins in der Kleinen Klausstraße betritt, wird sofort gefangen genommen von den eindrucksvollen, farbkräftigen Bildern an den Wänden. Gemalt und zusammen mit Halles wohl bekanntestem Galeristen Ulrich Zeiner gehängt hat sie Thomas Trebstein, der jetzt in einer Ausstellung des Halleschen Kunstvereins Arbeiten aus den vergangenen drei, vier Jahren seines langjährigen Schaffens zeigt.