Hallescher Bundestagsabgeordneter Karamba Diaby zum Koalitionsvertrag : „Der Osten profitiert“

Karamba Diaby (SPD) wurde in Halle direkt in den Bundestag gewählt.

Am Mittwoch haben die Ampelparteien ihren Koalitionsvertrag in Berlin präsentiert. Der hallesche Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby (SPD) hatte in einer der 17 Arbeitsgruppen - Gleichstellung und Vielfalt - mitverhandelt. Über den Vertrag sprach Denny Kleindienst mit ihm.