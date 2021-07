Unbekannte geben sich als Teil des Behindertenverbandes aus und betrügen Bürger an der Haustür.

Halle (Saale)/MZ - Gerade waren wieder welche in Büschdorf unterwegs. Ein junger Mann habe bei ihm geklingelt, erzählt Manfred Schukat. Kein einziges Wort sei gefallen, der Mann habe ihm eine Liste vor die Nase gehalten, auf der EU- und Deutschlandfahne zu sehen waren und zu lesen stand, es handele sich um eine Spendensammlung des Allgemeinen Behindertenverbandes.

Hallesche Geschäftsstelle des Allgemeinen Behindertenverbands warnt vor Betrügern

Was Manfred Schukat misstrauisch machte, wie er erzählt: „Auf der Liste standen Unterschriften, dahinter waren Spenden von jeweils zehn Euro erwähnt. Aber es sah aus, als wäre das jedes Mal dieselbe Schrift.“ Der Büschdorfer schickte den Mann weiter, von ihm gab es weder Unterschrift noch Geld. Anschließend rief er in der halleschen Geschäftsstelle des Allgemeinen Behindertenverbands an, um von dem Vorfall zu berichten.

„Das war genau richtig“, sagt Geschäftsstellenleiter Lothar Titz. Derartige Sammlungen, angeblich vom Behindertenverband, habe es nach seiner Kenntnis schon mehrfach gegeben - unter anderem in der Südstadt und auf dem Hermes-Gelände. „Da werden Hilfsbereitschaft und Gutgläubigkeit von Menschen auf das Schäbigste ausgenutzt“, urteilt Lothar Titz. Denn der Verband sei nicht Initiator derartiger Spendensammlungen. „Wir machen keine Straßensammlungen, und wir gehen auch nicht von Haustür zu Haustür“, betont Titz weiter.

Unterstützung auf dem Marktplatz an Informationsständen

Dabei sei der Behindertenverband auch auf Spenden angewiesen, betont der Geschäftsstellenleiter. Die sehr willkommenen Gelder aus dem städtischen Haushalt und die Mitgliedsbeiträge allein reichten nicht aus, das Vereinsleben zu finanzieren.

Der Allgemeine Behindertenverband wirbt Titz zufolge unter anderem um Unterstützung, indem er sich etwa auf dem Marktplatz an Informationsständen präsentiert. Die Möglichkeit, die Arbeit zu fördern, bestehe auch mit Überweisungen auf das Vereinskonto. Weitere Informationen zur Arbeit des Allgemeinen Behindertenverbandes in Halle und dem Spendenkonto sind im Internet unter www.abih.de zu finden.