Halles Wirten macht 2G-Regel das Leben schwer

Emanuel Till zapft Bier im Kaffeeschuppen. Auch in der beliebten halleschen Kneipe in der Kleinen Uli gelten derzeit reduzierte Öffnungszeiten.

Halle (Saale)/MZ - Wer an Halles Kult-Kneipe Brohmers in der Bernburger Straße/Ecke Mühlweg vorbeikommt, schaut seit einigen Tagen auf heruntergelassene Jalousien und eine auch abends verschlossene Tür. Kein Licht brennt im Brohmers, das viele Jahre das Mekka für Live-Musik auf kleiner Bühne war. „Ich habe vorige Woche zugemacht“, erklärt Brohmers-Inhaber Sirko Mann. Es rechne sich nicht mehr, seine Kneipe offenzulassen, selbst bei reduzierten Öffnungszeiten nicht. „Das Hin und Her an Regeln verkraftet doch kein Gastronom“, so der Brohmers-Wirt, der noch einem Hauptberuf nachgeht und kaum hinterherkommt mit dem Studieren der jeweils geltenden Verordnungen.