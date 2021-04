Halles wildester Rockgitarrist produziert Album als Antwort auf die Krise

Halle (Saale) - Was macht ein Rockmusiker, wenn er nicht vor Publikum spielen kann? Er macht eine CD. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingen mag, ist es bei weitem nicht. Denn so viel ist klar: Ein Rocker, zumal einer wie „Sorje“, gehört einfach auf die Bühne, gehört vor ein begeistertes, schwitzendes, tobendes Publikum. Und erst recht nicht selbstverständlich ist eine CD in einer erzwungenen Spielpause, wenn es sich wie bei Halles wildestem Rockgitarristen bei der neuen Scheibe bereits um die zweite innerhalb eines Jahres handelt. Eines für Musiker katastrophalen Jahres.

Halles Virtuosen an der Rockgitarre fehlt die Routine des Auftritts

„2020 sind wegen Corona fast alle Muggen abgesagt worden“, so Christian Sorge, dem sowohl die hallesche Musikszene als auch seine Fans die Kurzform „Sorje“ verpasst haben. Für einen Rocker wie „Sorje“ kann es kaum etwas Schlimmeres geben, als nicht spielen zu können. Was weit mehr bedeutet, als nicht auf der Bühne zu stehen. „Es fehlt die Energie, die sich von mir auf das Publikum und von dort wieder zurück auf die Bühne überträgt“, so „Sorje“, der in Bands wie „Final Step“ ebenso wie in seinen Solo-Projekten eine ungeheure Bühnenpräsenz besitzt.

Nicht zuletzt kennt das hallesche Publikum den Virtuosen an der Rockgitarre auch von seinen umjubelten Auftritten beim Weihnachtssingen des Objekt 5 im Steintor - auch das fiel Ende 2020 Corona zum Opfer. „Es fehlt die Routine eines Auftritts - und manchmal fehlt tatsächlich auch die Motivation, überhaupt die Gitarre anzufassen“, so „Sorje“. Dennoch hat er es getan: Nach den Platten „Freiherr von Sorje“ und - eben 2020 - „Commander Sorje“ liegt nun die nächste CD vor: „Trobador Sorje“.

Christian Sorje Sorge produzierte ein neues Album in der Corona-Pandemie. Foto: Hanno Busch

Maskenbildnerinnen hat für spektakuläre Maskerade „Sorjes“ gesorgt

Er selbst nennt seine Texte „Mittelfingerpoesie“ - was nicht nur eines der Booklet-Motive des halleschen Fotografen Hanno Busch wunderbar rüberbringt. Auf „Second Joke First“, so der Untertitel der neuen Scheibe, macht „Sorje“ die Musik, die er für passend hält in dieser trostlosen Zeit nicht nur für Musiker. „Ich musste die Platte einfach machen“, so der Hallenser, der heute in Berlin lebt und die Fotos fürs Album an einem Ort aufnehmen ließ, der selbst seit einem Jahr unter der pandemiebedingten Schließung leidet: im Objekt 5.

Übrigens hat mit Susanne Schaub-Aderhold eine der profiliertesten Maskenbildnerinnen, die unter anderem den Stars des alljährlichen Objekt-Weihnachtssingens das perfekte Outfit verpasst, für die spektakuläre Maskerade „Sorjes“ gesorgt. Nun, trotz allem Corona-Frust und damit verbundener, auch existenzieller Sorgen und Ängste „sind die Songs einfach so aus mir herausgeflossen“, begründet „Sorje“ sein neues Album. Wenn das kein Grund für eine neue Scheibe ist ... „Second Joke First - Trobador Sorje“ erhältlich auf der Facebookseite von Christian Sorge. (mz/Katja Pausch)